Zehn Jahre im Wachkoma, Frau bringt trotzdem Baby zur Welt – Vergewaltigung?

Wurde die Frau vergewaltigt? Jedenfalls deutet alles nach der Geburt eines Kindes darauf hin. Denn: Die Frau liegt seit zehn Jahren im Wachkoma.

Nach Jahren im Wachkoma hat eine Frau in einem Pflegeheim in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona Medienberichten zufolge ein Kind zur Welt gebracht. Ein Sprecher der Polizei in Phoenix bestätigte, dass es in der Sache Untersuchungen gebe. Er wollte am Samstag jedoch nicht auf Einzelheiten eingehen.

Der „New York Times“ zufolge gehen die Untersuchungen in Richtung einer möglichen Vergewaltigung. Laut „Washington Post“ soll die Frau bereits fast zehn Jahre lang im Koma liegen. Sie sei bei einem Unfall fast ertrunken und habe danach nicht mehr das Bewusstsein erlangt.

In US-Medienberichten heißt es, die Schwangerschaft sei in der Einrichtung zunächst nicht erkannt worden. Erst als die Geburtswehen einsetzten, habe man am Aufstöhnen der bewusstlosen Frau erkannt, dass etwas nicht stimme. Ein Mitglied des Pflegepersonals habe dann am 29. Dezember Geburtshilfe geleistet.

