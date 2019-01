„Escape Room“-Betreiber nach Brand festgenommen

Ein verheerender Brand hat am Freitag in Polen fünf Menschenleben gefordert. Für die Mädchen wurde ein sogenannter Escape Room zur Todesfalle. Jetzt wurde der Firmenbesitzer von der Polizei festgenommen.

Nach dem verheerenden Brand bei einem sogenannten Escape-Game in Polen ist der Besitzer des Unglücksbetriebs vorläufig festgenommen worden. Es handele sich um einen 28 Jahre alten Mann aus der Woiwodschaft Großpolen, sagte Polizeipräsident Jaroslaw Szymczyk am Sonntag auf einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. Dieser sei nicht vorbestraft. Das Unternehmen war für eine Stellungnahme telefonisch nicht zu erreichen.

Bei dem Brand in Koszalin im Norden des Landes waren am Freitag fünf in einem Raum eingeschlossene 15-jährige Mädchen ums Leben gekommen, ein 25-jähriger Mann erlitt schwere Verbrennungen. Nach ersten Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft war in einem Vorraum Gas aus einem Behälter entwichen und hatte sich entzündet.

Escape Rooms: Alle Einrichtungen werden überprüft

Es wurde mehrere Gasheizgeräte sichergestellt. Die Behörden haben landesweite Kontrollen der Brandschutzmaßnahmen in allen rund 1100 „Escape-Räumen“ in Polen begonnen.

Bei einem „Escape-Game“ oder Fluchtspiel versucht eine Gruppe, aus einem abgeschlossenen Raum zu entkommen. Sie muss dafür unter Zeitdruck bestimmte Rätsel und Aufgaben lösen.

Von RND/dpa