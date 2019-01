Brandanschläge und Schießereien im Nordosten Brasiliens

Im Nordosten Brasiliens gehen die Ausschreitungen weiter, in mindestens sieben Städten kam es zu Brandanschlägen. Zwei Personen starben am Sonntag. Offenbar wollen die Täter gegen strengere Sicherheitsvorkehrungen in Gefängnissen demonstrieren.

Seit Tagen halten Brandanschläge und Schießereien die brasilianische Großstadt Fortaleza und anderen Gegenden im Nordosten des Landes in Atem. Auch die Entsendung von mindestens 300 Elitebeamten der Bundespolizei konnte der Gewalt bisher kein Ende setzen.

Am Sonntag seien in Fortaleza und mindestens sechs anderen Städten im Staat Ceará Autos und Busse angezündet und Tankstellen attackiert worden, teilte das örtliche Ministerium für öffentliche Sicherheit mit. Zwei Personen seien bei einem Feuergefecht mit der Polizei getötet worden.

Mehr als 100 Menschen festgenommen

Seit die Angriffe am vergangenem Mittwoch begonnen hatten, wurden mehr als 100 Verdächtige festgenommen. Laut der Polizei wollen Verbrecherbanden mit den Attacken dafür Vergeltung üben, dass die Sicherheitsvorkehrungen für ihre Leute in den Gefängnissen in Ceará verschärft werden sollen.

