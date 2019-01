Heidi Klum und Tom Kaulitz: Erster Auftritt als Verlobte

Sei zwei Wochen sind Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz verlobt. Nun zeigte sich das Paar auf dem Roten Teppich der Golden Globes. Und sie waren nicht die einzigen Deutschen bei der Verleihung.

An Weihnachten soll es zur Verlobung gekommen sein – nun zeigte sich Model Heidi Klum das erste Mal als Frischverlobte auf einem Roten Teppich. Zur 76. Verleihung der Golden Globes brachte sie ihren Liebsten Tom Kaulitz gleich mit. Nicht nur ihr schwarzes Kleid mit Blümchen-Optik war dabei ein Hingucker – sondern auch der Verlobungsring, den sie immer wieder stolz in die Kamera zeigte.

An Heiligabend hatte das Model auf seiner Instagramseite stolz ein Foto von sich und ihrem Liebsten gepostet mit den Worten „I said yes“ („Ich habe Ja gesagt“). Das Paar war zuvor ein knappes Jahr liiert gewesen.

Doch Heidi und Tom waren nicht die einzigen Deutschen bei der Verleihung im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles. Ebenfalls auf dem Roten Teppich: Florian Henckel von Donnersmarck. Der deutsche Regisseur war in der Kategorie „Bester fremdsprachiger Film“ für den Film „Werk ohne Autor“ nominiert, doch ähnlich wie bei seiner letzten Nominierung im Jahr 2007 für „Das Leben der Anderen“ ging er leer aus. Am roten Teppich sagte der Regisseur vorher noch zum Redaktionsnetzwerk Deutschland: „Ich bin nicht aufgeregt. Aufgeregt war ich nur, bis der Film fertig war.“

Auch ein anderer Deutscher, der zur Verleihung nach Los Angeles gereist war, hatte kein Glück: Schauspieler Daniel Brühl war mit der Serie „The Alienist – die Einkreisung“ nominiert – und ging leer aus.

Mittlerweile schon Dauergast bei den Golden Globes ist „Germany’s next Topmodel“-Gewinnerin Barbara Meier. Im vergangenen Jahr sorgte sie noch für einen kleinen Skandal, als sie sich als eine der wenigen nicht an die inoffizielle Kleiderordnung hielt und statt eines schwarzen Outfits ein blumiges Outfit trug.

