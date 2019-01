Asylsuchende Saudi-Araberin (18) sendet Hilferufe per Twitter

Verzweifelte Hilferufe über Twitter: Eine junge Frau aus Saudi-Arabien wird offenbar gegen ihren Willen am Bangkoker Flughafen festgehalten – sie ist auf der Flucht vor ihrer Familie.

Eine saudische Frau auf der Flucht vor ihrer Familie hat sich in einem Bangkoker Airport-Hotel in einem Zimmer verbarrikadiert und sendet verzweifelte Hilferufe über sozial Medien. Der 18-jährigen Rahaf Mohammed Alkunun wurde am Samstagabend der Pass abgenommen, als sie mit einem Flug aus Kuwait auf einem internationalen Flughafen der thailändischen Hauptstadt eintraf. Sie hat seitdem die UN-Flüchtlingsbehörde um Hilfe angerufen und jeden, der ihr helfen könne.

Sie will nach eigenen Angaben in Australien um Asyl bitten. Auf Twitter schrieb sie, sollte sie unter Druck saudischer Behörden zur Rückkehr zu ihrer Familie gezwungen werden, würde das sie in „echte Gefahr“ bringen. Sie sei vor Missbrauch geflohen.

Der deutsche Botschafter in Thailand, Georg Schmidt, schrieb auf ihrem Twitter-Kanal: „Wir teilen die große Sorge um Rahaf Mohammed und stehen dazu in Verbindung mit der thailändischen Seite und den Botschaften der Länder, an die sie sich gewandt hatte.“

Von RND/AP