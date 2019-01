Mann stiehlt Auto – mit Kleinkind auf dem Beifahrersitz

Stundenlang bangte ein Vater in London um seine kleine Tochter: Die kleine Maria saß in einem Wagen, den ihr Vater verkaufen wollte. Doch der interessierte Käufer sprang in das Auto und raste davon – mit Maria an Bord.

Das eigene Kind ist plötzlich verschwunden, entführt von einem Fremden – für Eltern kann es wohl kaum etwas Schlimmeres geben. Für Claudia Stelica aus London wurde dieser Alptraum jetzt zur Realität: Der 35-Jährige wollte einen schwarzen Audi A5 für seinen Bruder verkaufen. Doch der Interessent sprang in den Wagen und raste davon – mit Stelicas 17 Monate alter Tochter Maria auf dem Beifahrersitz.

Wie die „BBC“ berichtet, wurde das Auto wenig später nur einige Kilometer entfernt vom Totart gefunden. Allerdings fehlte von Maria jede Spur. Die Polizei begann sofort mit einer groß angelegten Suche. Und auch in den sozialen Netzwerken teilten Menschen die Vermisstenanzeige der kleinen Maria.

Nach dreieinhalben Stunden des Bangens kann die Familie endlich aufatmen: Die Metropolitan Police hat das Kleinkind gefunden. Maria stand an einer Straße im Osten Londons. Doch ein Umstand gibt der Polizei Rätsel auf: Maria war wärmer angezogen, als ihr Vater sie in das Auto gesetzt hatte. Die Polizei geht davon aus, dass entweder der Autodieb das kleine Mädchen wärmer angezogen oder Passanten ihr die Sachen gegeben haben.

„Gott segne mich. Ich fühle mich wie neu geboren“, sagte Marias Onkel, Gheorghe Stelica, der seinen Bruder um den Autoverkauf gebeten hatte, gegenüber der „BBC“.

Von RND/mat