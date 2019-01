Franck Ribéry und das Gold-Steak: Hier gibt es jetzt das besondere Fleisch zu kaufen

Was Franck Ribéry kann, das können wir schon lange. Sagte sich jetzt eine Fleischerei in Berlin – und bietet ganz im Stil des Fußballers vergoldetes Tomahawk-Steak zum Kauf an. Was als Gag gedacht war, begeistert die Kunden.

Der Vorgang „Franck Ribéry isst vergoldetes Steak“ sorgte bundesweit für Schlagzeilen (mehr dazu lesen Sie hier). Die Berliner Fleischerei „Best Beef“ kam nun auf die clevere Idee, vergoldetes Tomahawk-Steak im Programm aufzunehmen. Was als Gag gedacht war, zieht nun weite Kreise; das Medieninteresse ist groß, die Kunden sind amüsiert. Stefan Voelker, Chef des Hauses: „Das war ein spontaner Einfall.“

Die Idee sei nach dem „Ribéry-Skandal“ entstanden, sagt der 54-Jährige gegenüber dem RND – und wer möchte, kann sich nun gegen entsprechenden Aufpreis das Steak ordern. Kosten: 50 Euro fürs Vergolden, 50 Euro das Fleisch. Das Steak würde für drei Personen reichen, gemessen daran sei das Ganze noch relativ günstig, vor allem, wenn man weiß, dass sich Ribéry den Spaß hat 300 Euro kosten lassen.

Das Gold ordert der Berliner Fleischer im Internet, das Ganze schmecke nach relativ nichts, allenfalls habe es einen leicht metallischen Geschmack, sagt Voelker. Obwohl die Kunden das Angebot zu schätzen wissen, bestellt habe es noch niemand. „Es ist mehr ein Gag“, sagt er Voelker, das signalisieren soll: Was Ribéry kann, können wir schon lange.

Von RND