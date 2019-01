Schwangerschaftsprobleme – Jessica Simpson bittet Fans um Hilfe

Das scheint Jessica Simpson in ihren letzten zwei Schwangerschaften nicht erlebt zu haben: Extrem geschwollene Füße machen der Sängerin in ihrer dritten Schwangerschaft zu schaffen. Bei Instagram hofft sie nun auf Hilfe von ihren Fans.

US-Sängerin Jessica Simpson (38, „Who We Are“) hat ihre Fans um Tipps für ihre geschwollenen Füße gebeten. Simpson erwartet ihr drittes Kind, sie schickte einen Hilferuf an ihre Follower. Zu einem Foto von ihrem sichtbar angeschwollenen Fuß schrieb sie am Donnerstag auf Instagram: „Irgendwelche Heilmittel?! Hilfe!!!!“. Die Fans gaben Hilfestellungen wie „Kompressionsstrümpfe helfen“ oder „Füße hoch!“.

Simpson ist seit 2014 in zweiter Ehe mit dem ehemaligen American-Football-Spieler Eric Johnson verheiratet. Zusammen haben sie zwei Kinder, Tochter Maxwell Drew (6) und Sohn Ace Knut (5). Im September 2018 hatte Simpson verraten, dass sie sich auf ein drittes Kind, ein Mädchen, freut.

Die ältere Schwester von Popsängerin Ashlee Simpson war Ende der 90er Jahre mit Songs wie „I Wanna Love You Forever“ bekannt geworden und spielte in Filmen wie „Ein Duke kommt selten allein“ mit. Seit einigen Jahren arbeitet die Texanerin verstärkt im Modebereich.

Von RND/dpa