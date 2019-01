Schulen wegen Schnee-Chaos geschlossen – Müssen Stunden nachgeholt werden?

Der starke Schneefall in den vergangenen Tagen führt dazu, dass vor allem in Bayern viele Schulen geschlossen sind. Doch was passiert eigentlich mit den ausgefallenen Stunden?

Zahlreiche Schulen im Freistaat haben wegen des starken Schneefalls den Unterricht ausfallen lassen – die Stunden müssen nach den Worten von Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) auch nicht nachgeholt werden. „Im Lehrplan ist immer Luft drin, gerade für solche Verhältnisse“, sagte er am Freitag dem Bayerischen Rundfunk.

Die Lehrer könnten den Stoff zwar nachholen, das sei aber nicht verpflichtend. Unterricht über digitale Medien und das Internet schloss Piazolo nicht aus. „Solche Möglichkeiten sind zu überlegen. Da ist immer die Frage, was die Schule kann.“

Von RND/dpa