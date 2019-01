Nach Trennung: Helene Fischer und Florian Silbereisen treten wieder gemeinsam auf

In ihrer Weihnachtsshow hat Helene Fischer erst über den Trennungsschmerz gesprochen – doch nun tritt sie gemeinsam mit ihrem Ex Florian Silbereisen in der ARD-Show „Schlagerchampions“ auf.

Die Musikstars Helene Fischer und Florian Silbereisen werden am Samstagabend (20.15 Uhr) für die ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ auf der Bühne stehen. Es ist der erste gemeinsame Auftritt der Ex-Partner nach Bekanntwerden ihrer Trennung.

Silbereisen ist Gastgeber der Show, Fischer wird auf der Bühne im Berliner Velodrom performen. Auch zahlreiche andere Musiker haben sich angekündigt – etwa Andreas Gabalier, Andrea Berg, Roland Kaiser und Marianne Rosenberg. Auch die Bands Pur, Santiano und Kelly Family sollen auf der Bühne auftreten. Die Show wird von 20.15 Uhr an live im Ersten übertragen.

Von dpa/RND