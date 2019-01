Was wird jetzt aus dem Helene Tattoo auf Silbereisens Arm?

Nach vielen gemeinsamen Jahren haben sich die Schlager-Stars Helene Fischer und Florian Silbereisen Ende 2018 getrennt. Trotzdem wollen beide enge Freunde bleiben, wie sie zuletzt in der ARD bei den „Schlagerchampions“ betonten. Ob die Freundschaft so eng sein wird, dass Silbereisen auch sein Helene-Tattoo weiter trägt?

Schlagerstar Florian Silbereisen will das große Tattoo mit dem Gesicht seiner Ex-Freundin Helene Fischer (34) auf dem Oberarm trotz der Trennung behalten. „Ich würde niemals auf den Gedanken kommen, dieses Tattoo nur im Geringsten zu entfernen“, sagte er am Samstagabend in Berlin. „Wir beide hatten zehn Wahnsinnsjahre, und das ist immer Teil meines Lebens.“

Silbereisen (37) und Fischer hatten am Samstagabend bei der ARD-Show „Schlagerchampions – Das große Fest der Besten“ ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit Bekanntwerden der Trennung. Beide waren am Abend zu Tränen gerührt.

Silbereisen ist sich sicher: Er werde das Tattoo immer mit Stolz tragen – so trage er als Schlagerfan die Allerbeste auf dem Arm.

Von RND/dpa