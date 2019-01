Riesiges Chaos bei der Bahn – Probleme am Hauptbahnhof Hannover

Stillstand im norddeutschen Zugverkehr. Weil am Sonntag am Hauptbahnhof Hannover gar nichts mehr ging, war nahezu der komplette Zugverkehr in Deutschland beeinträchtigt.

Wegen eines Stellwerksausfalls war der Bahnverkehr in und um den Hauptbahnhof Hannover am Sonntagnachmittag zum Erliegen gekommen. Es sei leider kein Zugverkehr möglich, teilte die Deutsche Bahn am Nachmittag über Twitter mit. „Wir haben die Techniker vor Ort, die Fehlersuche läuft mit Hochdruck“, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Erst gegen 18.40 Uhr konnten erste Züge wieder fahren. der Verkehr war dennoch weiterhin stark eingeschränkt.

Kurz nach 19 Uhr folgte dann die Entwarnung. Die Störung war behoben. Allerdings muss noch den ganzen Abend über mit Verzögerungen im Fernverkehr gerechnet werden.

Von RND/dpa