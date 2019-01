Vermutlich Wolf von Zug angefahren und getötet

In der Nähe von Hannover ist womöglich ein Wolf von einem Zug erfasst und getötet worden. Noch müsse aber endgültig überprüft werden, ob es sich bei dem Tier wirklich um einen Wolf handelt.

Bei Burgdorf in der Region Hannover ist vermutlich ein Wolf von einem Güterzug angefahren und getötet worden. Das Tier habe neben einer Bahnstrecke gelegen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Experten gingen davon aus, dass es sich um einen Wolf handle, sagte ein Sprecher.

Ein DNA-Test und die Untersuchung an der Tierärztlichen Hochschule standen am Sonntagabend noch aus. Der Unfall habe sich bereits am Samstagvormittag ereignet. Wer ein angefahrenes Wildtier finde, solle dieses nicht berühren und nicht versuchen, es aus den Gleisen zu bergen, warnte die Bundespolizei. Oft lebten die Tiere noch und könnten Menschen verletzen. Außerdem bestehe Gefahr durch herannahende Züge.

Von RND/dpa