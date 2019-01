Kontrolle eskaliert: Video zeigt Tritte und Schläge von Polizisten

In sozialen Medien erregt eine Handyvideoaufnahme die Gemüter. Sie zeigt, wie zwei Polizisten in Stade mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray gegen einen Mann und eine Frau vorgehen. Doch was ist passiert, bevor das Video startet?

Eine Verkehrskontrolle der Polizei ist in Stade in Niedersachsen eskaliert. Ein Video davon schlägt in den sozialen Netzwerken Wellen, es wurde bereits tausendenfach geteilt. Es zeigt, wie zwei Polizisten mit Schlägen, Tritten und Pfefferspray gegen einen Mann und einer Frau vorgehen, die die Beamten angreifen. „Die Polizisten haben sich nur gewehrt“, sagte der Stader Polizeisprecher Rainer Bohmbach am Montag. Bei dem Video fehle vorne ein Teil. „Die Polizisten sind vorher schon von den Beiden attackiert worden.“

Auf Twitter und Facebook sorgte das Video für heftige Diskussionen über den Polizeieinsatz. Mehrere Tausend Nutzer haben es seit der Veröffentlichung am Samstag aufgerufen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Mann, die Frau und einen Dritten, der auf dem Video nicht zu sehen ist, wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. „Das beobachten wir immer mehr, dass verbale und körperliche Gewalt nicht nur gegen Polizeibeamte, sondern auch gegen Rettungskräfte zunimmt“, sagte Bohmbach.

Die Beamten brachten die drei Verdächtigen nach dem Einsatz auf die Polizeiwache, wo ihre Personalien festgestellt, Fotos gemacht und Fingerabdrücke genommen wurden. Die drei sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. Die Ermittler wollen nun auch die Kommentare in den sozialen Netzwerken prüfen und gegen die Urheber gegebenenfalls Verfahren einleiten.

Von RND/dpa