Trauer um toten Kameraden: Feuerwehrmann stirbt nach Rettungseinsatz auf Autobahn

Er half noch, einem Menschen das Leben zu retten: Ein 53-jähriger Feuerwehrmann ist nach einem Einsatz auf der Autobahn 6 in Baden-Württemberg gestorben. Auf Facebook erweisen ihm seine trauernden Kollegen die letzte Ehre.

Nach einem Rettungseinsatz auf der Autobahn 6 bei Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg) ist ein Feuerwehrmann gestorben. Der 53 Jahre alte Mann brach zusammen, nachdem die Einsatzkräfte einen eingeklemmten Autofahrer aus einem Wrack befreit hatten. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte ein anwesender Notarzt zwar nach dem Zusammenbruch sofort mit der Reanimation begonnen. Später aber starb der Mann in der Klinik.

Todesursache steht noch nicht fest

Zur genauen Ursache für den plötzlichen Tod des Feuerwehrmanns war von der Polizei zunächst nichts zu erfahren. Die Einsatzkräfte waren gerufen worden, nachdem ein 55 Jahre alter Autofahrer während eines Überholmanövers zwischen Schnelldorf und Crailsheim von der Fahrbahn abgekommen war. Dabei überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Nachdem die Feuerwehrleute den schwer verletzten Mann aus dem Wrack befreit hatten, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Als das Unfallopfer auf dem Weg ins Krankenhaus war, erlitt der Feuerwehrmann auf einmal einen medizinischen Notfall. Der Notarzt, der noch vor Ort war, versuchte ihn wiederzubeleben. Doch jede Hilfe kam zu spät.

Feuerwehr trauert um ihren Kameraden

Die Feuerwehr Crailsheim trauert gemeinsam mit vielen Menschen um den verstorbenen Kameraden. Bei Facebook hat die Feuerwehr inzwischen einen Trauerflor als Profilbild. Zahlreiche Nutzer kommentieren das und drücken der Familie ihr Beileid. Ob Technisches Hilfswerk (THW) oder Bürgerwache: Die Anteilnahme ist groß.

