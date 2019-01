Nach Flirt auf Datingportal: Frau im Internet um 140.000 Euro betrogen

Sie glaubte offenbar, auf einem Datingportal ihre große Liebe kennengelernt zu haben – doch der Mann ihrer Träume entpuppte sich als Betrüger, 140.000 Euro sind weg.

Eine Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis in Nordhessen ist Opfer eines Mannes geworden, der sie um 140.000 Euro betrogen hat. Die Frau hatte den Täter über ein Datingportal im Internet kennengelernt, wie die Polizei in Homburg am Montag mitteilte. Nach einem längeren Austausch per Mail und Skype brachte er die Frau demnach dazu, ihm insgesamt 140.000 Euro auf ein ausländisches Konto zu überweisen, weil er angeblich in Geldnot geraten war. Die Frau hatte am Sonntag Anzeige wegen Betrugs erstattet.

In diesem Zusammenhang warnten die Ermittler vor dem sogenannten Romance-Scamming, bei dem die Täter ihre potenziellen Opfer in sozialen Netzwerken anschreiben und sich bei ihnen über einen längeren Zeitraum durch romantische Mails, Telefonate und Chats unverzichtbar machen.

Von RND/dpa