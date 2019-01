Lena Meyer-Landrut nach acht Jahren wieder solo

Nach acht Jahren hat sich Sängerin Lena Meyer-Landrut von ihrem Freund getrennt. Das gab die Sängerin auf Instagram bekannt. An Fans und Medien hat sie eine Bitte.

Die Sängerin Lena Meyer-Landrut ist nach acht Jahren wieder solo. Die Trennung von ihrem Freund Max von Helldorff (32) gab die Sängerin am Montagabend auf ihrem Instagram-Profil bekannt.

Die 27-Jährige schrieb bei Instagram: „Bevor es von der Presse thematisiert oder anderweitig nach außen getragen wird, möchte ich euch hier kurz mitteilen, dass Max und ich nicht mehr zusammen sind.“ Sie sei für die letzten acht Jahre unglaublich dankbar und freue sich, all das mit in eine neue Zukunft nehmen zu können. Dann wandte sie sich mit einer Bitte an die Öffentlichkeit: „Ich möchte euch und vor allem die Medien bitten, meine und insbesondere Max’ Privatsphäre zu schätzen und zu schützen.“

Von RND