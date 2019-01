Sorge um Kate: ISIS-Fanatiker wollen Herzogin vergiften

Schock im britischen Königshaus: Die Terrormiliz ISIS soll dazu aufgerufen haben, die Herzogin zu ermorden. Berichten zufolge sollen die Lebensmittel, die die 37-Jährige im Supermarkt kauft, vergiftet werden.

Sorge im britischen Königshaus: Laut einem Bericht der „Daily Mail“ soll die Terrormiliz ISIS ein Attentat auf Herzogin Catherine planen. Dabei sollen die Lebensmittel, die die 37-Jährige im Supermarkt kauft, vergiftet werden.

Im Messengerdienst Telegram sollen die besorgniserregenden Nachrichten aufgetaucht sein, in denen Fotos der Herzogin mit Einkaufstüten verschickt wurden. Die Worte „Wir wissen, was sie isst – vergiftet es“ sollen darunter gestanden haben. Darüber hinaus wurden in den Chatnachrichten Informationen darüber ausgetauscht, in welchen Supermärkten die dreifache Mutter einkaufen geht.

Bereits 2017 gab es Morddrohungen gegen Prinz George

Es ist nicht das erste Mal, das ISIS-Fanatiker Morddrohungen gegen Mitglieder des britischen Königshauses aussprechen. Im Oktober 2017 tauchten, ebenfalls im Messengerdienst Telegram, Chatverläufe auf, in denen über ein geplantes Attentat auf Prinz George (5) kommuniziert wurde.

Britisches Königshaus nimmt die Drohungen sehr ernst

Laut Medienberichten werde die mutmaßliche Morddrohung gegen Herzogin Catherine und ihren Sohn sowohl vom britischen Königshaus als auch von den Ermittlern sehr ernst genommen. Ermittler gehen davon aus, dass erneut der bekannte Terrorist Husnain Rashid hinter den Drohungen stecken soll. Dieser hatte 2017 zu den Anschlägen auf Prinz George aufgerufen und war zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt worden.

Von RND/liz