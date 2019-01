Schneechaos in den Alpen: Ist das wirklich ein Ausnahme-Winter?

Allein in den vergangenen zwei Wochen ist in einigen Regionen in Bayern, Österreich und der Schweiz dreimal so viel Schnee gefallen wie sonst üblicherweise im gesamten Januar. Ob das wirklich außergewöhnlich ist, steht damit aber noch nicht fest?

Er hat die Alpengebiete weiterhin fest im Griff: der Schnee. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist in einigen Regionen in Bayern, Österreich und der Schweiz dreimal so viel Schnee gefallen wie sonst im gesamten Januar. Das hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Wien am Dienstagmorgen mitgeteilt. Die Folgen mancherorts sind verheerend, doch ist das tatsächlich ein Ausnahme-Winter?

Statistisch betrachtet gibt es Schneemassen dieser Art in Intervallen von rund 20 Jahren immer mal wieder. Lawinengefahren oder mancherorts überdurchschnittlich hoher Schneefall kommen ebenfalls vor – und das sogar jeden Winter. Am Montag zeigte sich Meteorologe und TV-Moderator Jörg Kachelmann mit Blick auf die journalistische Berichterstattung verständnislos und fasst die Situation in Süddeutschland und Österreich wie folgt zusammen: „Wir haben einfach mal wieder Winter.“

„Wir sprechen von einer extremen Wettersituation“

Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst bezeichnet die Schneefälle der vergangenen zwei Wochen im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) als „außergewöhnlich“. „Wir blicken auf eine extreme Wettersituation für die Region am Alpennordrand“, so Friedrich. „Das beweisen auch die gemessenen Niederschlagsmengen. Je nach Region kann also durchaus von einem Ausnahme-Winter gesprochen werden.“

Denn fest steht: Der Alpennordrand verbucht in der ersten Januarhälfte eine deutlich höhere Niederschlagsmenge. So wurde auf der Zugspitze mit 423,1 Litern mehr als das Doppelte des normalen Niederschlags gemessen. Damit kratzt die Niederschlagsmenge am bisherigen Rekord aus dem Jahr 1968, in dem stolze 428,3 Liter gemessen wurden.

Deutscher Wetterdienst hebt Wetterwarnungen auf

Langsam scheint sich die Lage in den Schneeregionen Bayerns wieder zu entspannen: Am Dienstagmorgen hob der Deutsche Wetterdienst die Warnungen wegen extremen Schneefalls sowie Schneeverwehungen für die Landkreise Rosenheim, Traunstein und Berchtesgadener Land vorzeitig auf.

Von RND/liz