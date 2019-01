Abou-Chaker: Staat will Stärke gegen arabische Clans demonstrieren

Wenn Arafat Abou-Chaker aus einem Gerichtssaal geht, lächelt er meist. Er geht als freier Mann. Noch nie saß der Chef des bekannten arabischstämmigen Berliner Clans hinter Gittern – bis jetzt.

Nun sitzt Arafat Abou-Chaker in Untersuchungshaft. Dem 42-Jährigen wird vorgeworfen, eine Racheaktion gegen seinen ehemaligen Geschäftspartner und Freund, den Rapper Bushido, geplant zu haben. Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass die Taten, die Abou-Chaker vorbereitet haben soll, gegen Bushidos Familie gerichtet waren, unter anderem soll eine Kindesentführung geplant gewesen sein.

Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, sei Abou-Chaker von einem Mitglied seiner engsten Familie verraten worden: Seine Schwägerin und Cousine, die sich mit ihren Kindern nach Dänemark abgesetzt hatte, habe detailliert über „Entführungs- und Anschlagspläne“ Abou-Chakers ausgepackt.

Großfamilien im Fokus der Polizei

Die Freude über die jüngste Verhaftung ist groß. Endlich, endlich ist ein Clanboss einmal halbwegs dingfest gemacht worden. Seit Monaten stehen Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien bundesweit verstärkt im Fokus der Ermittler. Und es zeigen sich erste Erfolge: In Berlin wurden im Vorjahr 77 Immobilien einer kriminellen Großfamilie eingezogen.

Drei Mitglieder dieser Familie stehen derzeit wegen des Diebstahls einer Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum vor dem Landgericht der Hauptstadt. In Nordrhein-Westfalen wurden am Wochenende bei einer Razzia gegen Clankriminalität 14 Verdächtige festgenommen.

Hunderte Kilogramm unversteuerter Tabak, verbotene Waffen, Bargeld und Drogen wurden sichergestellt. „Was wir zurzeit sehen, ist ein Strohfeuer an Razzien. Daraus kann aber auch ein Flächenbrand werden“, sagt Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei Berlin. Es handelt sich um öffentlichkeitswirksame Symbolpolitik. „Mal sehen, wie lange diese Anfangseuphorie reicht“, so Jendro.

Clans: Gewalt, Erpressung und Mord

Clanmitglieder beherrschen mancherorts in Deutschland den Drogenhandel und illegale Wettspiele, treiben Schutzgeld von Prostituierten und Restaurantbesitzern ein – und all das durch Erpressung, brutale Gewalt, notfalls Mord. Die kriminellen Familienclans haben meist arabische, kurdische, türkische und libanesische Wurzeln.

Viele ihrer Mitglieder flohen in den 1980er-Jahren aus dem vom Bürgerkrieg heimgesuchten Libanon nach Deutschland. Sie dominieren vor allem in Berlin, in Nordrhein-Westfalen und in einigen Landstrichen Niedersachsens das lukrative Geschäft der organisierten Kriminalität.

Wie viele Clans tatsächlich in Deutschland ihr Unwesen treiben, darüber gibt es keine gesicherten Zahlen und Daten. Fachleute des Bundeskriminalamtes haben 2015 einmal geschätzt, dass zumindest 200.000 Angehörige zu den arabisch-türkisch-libanesischen Großfamilien zählen. Damit sei aber lediglich das „Personenpotenzial“ gemeint, also nicht die Zahl an straffällig gewordenen Personen.

Das sind die bekanntesten Clans

Auch kriminelle Großfamilien anderer Herkunft finden in dieser Zahl keinen Niederschlag. In Berlin – so mutmaßen Experten – gebe es bis zu 20 Clans, in Nordrhein-Westfalen geht die Polizei von rund 50 aktiven Banden aus. Zu den mächtigen arabischstämmigen Familienclans zählen unter anderem:

Die Abou-Chakers (Chef: Arafat Abou-Chaker) sind ein palästinensischstämmiger Clan. In Berlin sind eine Reihe von männlichen Clan-Angehörigen vor allem durch ihre Aktivitäten im organisierten Verbrechen aufgefallen.

Der Miri-Clan (Chef: Ahmad Miri) stammt aus dem Libanon – viele Angehörige leben in Bremen.

Die Mitglieder des Remmo-Clans (Chef: Issa Remmo) leben vor allem in Berlin, Essen und Bremen. Auf das Konto des Clans soll auch der Raub einer großen Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum gehen.

Mahmoud Al-Zein (Chef Mahmoud Al-Zein) ist ein libanesischstämmiger Clan, der in Berlin und Nordrhein-Westfalen agiert. Ermittler vermuten, dass die Al-Zeins lange schon mit dem Remmo-Clan kooperiert haben, vor allem bei Drogengeschäften.

Von RND/Heike Manssen