Betrunkener kracht in Transporter – und trinkt am Unfallort weiter Bier

Ein betrunkener Autofahrer baut in Berlin einen Unfall – soweit nicht ungewöhnlich. Doch was Polizisten dann am Unfallort erleben, dürfte auch für die Beamten nicht alltäglich sein.

Betrunken und ohne Führerschein ist ein Autofahrer in Berlin mit seinem Wagen in einen geparkten Transporter gekracht und hat am Unfallort einfach weitergetrunken. Mittwochnacht sei der 39-Jährige nach Angaben von Zeugen auf der Zittauer Straße im Stadtteil Rudow Schlangenlinien gefahren, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Dann kam es zur Kollision.

Beim Eintreffen der Polizei habe der Mann auf dem Gehweg gesessen und Bier getrunken. In seinem Wagen hätten die Polizisten weitere Bierflaschen gefunden. Weil er sich verletzt hatte, wurde der Mann in eine Klinik gebracht. Dort sollte ihm auch Blut abgenommen werden.

