Instagram-Videos: Heidi Klum in Spitzenunterwäsche und mit drei Schlangen um den Hals

Vorsicht, bissig! In schwarzer Spitzenunterwäsche zeigt sich Heidi Klum auf ihrer Instagram-Seite, soweit nicht ungewöhnlich. Doch was sich da sonst noch an ihren Körper schmiegt, dürfte einige „Germany’s Next Topmodel“-Kandidatinnen in Panik versetzen.

Heidi Klum hat ihre Fans am Freitagmorgen mit drei außergewöhnlichen Instagram-Videos überrascht – sie hat nicht nur sexy Unterwäsche an, sondern auch gleich drei Schlangen um den Hals.

Zurzeit laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, immer wieder gewährt Heidi Klum auf Instagram einen Blick hinter die Kulissen der Show. Die Videos dürften einen Vorgeschmack auf das liefern, was auf die Model-Kandidatinnen zukommt: In Spitzendessous und mit Zylinder zeigt sich Klum in den Clips, um ihren Kopf, Hals und Oberkörper winden sich gleich drei Schlangen – bei manchen der Nachwuchs-Models dürfte das sich für Unbehagen sorgen.

Heidi Klum dagegen scheint sich zumindest nicht völlig unwohl zu fühlen – zu einem der Videos schreibt sie jedenfalls: „Habe es genossen, den Tag mit diesen wunderschönen Schlangen zu verbringen.“

Von RND/seb