In Lebensgefahr: Mädchen von Müllwagen angefahren – Fahrer auf der Flucht

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein Mädchen bei einem Unfall am Freitagmorgen in Lehrte nahe Hannover erlitten. Nach ersten Informationen der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) ist es von einem Müllwagen angefahren worden. Der Fahrer ist flüchtig.

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr: Nach Informationen der Polizei ist es an der Ecke von Mielestraße und Ostring zu einer Kollision von einem Müllwagen und einem Schulkind gekommen. Nach HAZ-Informationen handelt es sich um ein elf Jahre altes Mädchen. Es erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Mädchen ging bei Grün über die Ampel

Details will die Polizei auch zwei Stunden nach dem Unfall immer noch nicht bekanntgeben. Derzeit sind sowohl der Verkehrsunfalldienst als auch der Kriminaldauerdienst vor Ort, um Spuren zu sichern.

Nach HAZ-Informationen ist das Mädchen bei Grün über eine Ampel gegangen, als es von dem Wagen erfasst wurde. Der Fahrer des Wagens flüchtete nach dem Unfall mit dem Fahrzeug vom Unfallort. Nach ihm wird derzeit gefahndet. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

