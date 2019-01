Oma findet Heroin in der Mütze ihres zweijährigen Enkels

Im oberbayerischen Weiden hat eine Oma in der Mütze ihres Enkels ein in Heroin getränktes Wattebäuschchen gefunden. Die Polizei versucht nun herauszufinden, woher der Zweijährige die Drogen hatte.

In der Mütze ihres zweijährigen Enkels hat seine Oma heroinhaltige Watte gefunden. Die Großmutter des Jungen entdeckte die getränkten Wattebäuschchen in Weiden und meldete den Fund einige Tage später der Polizei. Wie diese am Freitag mitteilte, konnte in der Watte Heroin nachgewiesen werden. Zunächst war unklar, wie und durch wen das Heroin in die Mütze des Kindes gelangen konnte.

Von RND/dpa