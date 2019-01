Mutter und Kleinkind sterben bei Hausbrand

Bei einem tragischen Wohnhausbrand in Mecklenburg-Vorpommern sind am Samstag eine Mutter und ihr Kind gestorben. Ein Mann wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Kleinkind und dessen Mutter sind am Samstag bei einem Brand in einer Doppelhaushälfte in Klein Voigtshagen bei Dassow in Mecklenburg-Vorpommern ums Leben gekommen. Der 39 Jahre alte Lebensgefährte der Frau wurde verletzt in eine Klinik nach Lübeck gebracht, wie die Polizei mitteilte. Angaben zum Alter der beiden Opfer und dazu, ob es sich bei dem Mann um den Vater des Kindes handelt, machte die Polizei nicht. Weitere Menschen sollen sich in der vom Feuer betroffenen Doppelhaushälfte nicht aufgehalten haben.

Das Feuer war nach Angaben der Rettungsleitstelle am frühen Samstagmorgen in einer Hälfte des Doppelhauses ausgebrochen. Sie brannte komplett ab. Die Bewohner der anderen Haushälfte seien rechtzeitig auf den Brand aufmerksam geworden und hätten sich in Sicherheit gebracht, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die Einsatzkräfte hatten zunächst Probleme bei den Lösch- und Rettungsarbeiten, da der Dachstuhl des Gebäudes in Folge des Feuers eingestürzt war. Nach mehreren Stunden war das Feuer gelöscht. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar.

Von RND/OZ/dpa