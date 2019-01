Fall Leonie: 1000 Euro Belohnung für Hinweise

Polizei setzt Belohnung in Höhe von 1000 Euro aus, die zur Ergreifung von David Hedtke führen, dem mutmaßlichen Mörder der kleinen Leonie (6) aus Torgelow.

Die Suche nach David Hedtke verschärft sich weiter. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Sonnabend mitteilte, laufen derzeit intensive und umfangreiche Maßnahmen, die zur Ergreifung des mutmaßlichen Mörders von Leonie (6) führen sollen. Ihm wird Mord durch unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen. Nun wird er per Haftbefehl gesucht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg setzt das Polizeipräsidium nunmehr eine Belohnung von 1000 Euro aus, die zur Ergreifung führen.

Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt. „Die Auszahlung der Belohnung steht unter der Bedingung, dass es sich um sachdienliche Hinweise von hinreichender Bedeutung handelt, die zur Ergreifung des Täters führen und den Ermittlungsbehörden bis zum Zeitpunkt dieser Auslobung noch nicht bekannt sind“, so die Polizei.

Wer Angaben zum Aufenthalt des Beschuldigten machen kann, wird gebeten die Polizei unter dem Notruf 110 zu kontaktieren oder sich an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Darüber bedankt sich die Polizei für die bisherigen Hinweise. „Gleichzeitig möchten wir jedoch eindringlich vor Selbstjustiz warnen. In den sozialen Netzwerken läuft eine regelrechte Hetze mit teilweise strafbarem Inhalt. Wir setzen alles daran, den Täter zu ergreifen und einem ordentlichen Gerichtsverfahren zuzuführen“, so ein Polizeisprecher in Neubrandenburg.

Von RND/OZ