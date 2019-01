Flaschenpost eines deutschen Fünfjährigen in Israel entdeckt

Im Urlaub in Griechenland wirft ein Junge eine Flaschenpost ins Meer – vier Monate später taucht sie an der israelischen Küste auf. Und die Absender haben eine Überraschung für die Finder.

Die Flaschenpost eines fünfjährigen deutschen Jungen ist nach vier Monaten im Meer an Israels Küste gefunden worden. Die 14-jährige Israelin Roni Aharon erzählte dem TV-Sender Aruz 12, ihre Eltern hätten die Flasche mit dem Briefchen nahe Akko entdeckt, wie eine Sprecherin am Sonntag bestätigte. Die Hafenstadt liegt nahe der Nordgrenze Israels.

„Der Brief war auf Deutsch und auf Englisch“, sagte die Jugendliche. „Es stand darin, dass der fünfjährige Noah und seine Eltern in Griechenland im Urlaub sind“, erzählte sie. „Er wollte versuchen, ob die Flasche irgendwo ankommt.“

Absender und Finder werden sich treffen

Die israelische Familie schrieb an eine Email-Adresse in dem Brief. „Sie haben eine sehr emotionale Antwort geschrieben“, sagte das Mädchen. „Der kleine Noah war total begeistert, dass die Flaschenpost angekommen ist.“ Die Eltern – ein Ärztepaar aus Berlin – hätten Bilder geschickt und die Israelis nach Deutschland eingeladen. „Es ist ein schöner Gedanke, nach Berlin zu fliegen“, sagte die 14-Jährige lächelnd.

„Trotz allem ist es wichtig, nicht einfach Flaschen ins Meer zu werfen“, scherzte sie zum Schluss des Beitrags.

Von RND/dpa