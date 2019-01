„Blutmond“ leuchtet über Deutschland

Spektakel am Himmel: In der Nacht zu Montag leuchtete der Mond blutrot über der Erde – Frühaufsteher konnte eine totale Mondfinsternis beobachten. Die schönsten Bilder des seltenen Schauspiels haben wir in unserer Bildergalerie gesammelt.

Seltenes Bild für Frühaufsteher: Ein als „Blutmond“ bezeichnetes Himmelsphänomen hat sich am Montag in weiten Teilen Deutschlands gezeigt. Der Vollmond schimmerte während einer totalen Mondfinsternis rötlich.

Zu einer solchen Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond kommen. Sonne, Erde und Mond liegen dabei genau auf einer Linie. Wer den „Blutmond“ verpasst hat, muss sich jetzt etwas gedulden: Das nächste Himmelsspektakel einer totalen Mondfinsternis gibt es erst an Silvester 2028.

Von RND/dpa