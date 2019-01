Jon Bon Jovi lädt Staatsbedienstete zum Essen ein

Staatsbedienstete, die in der Stadt Red Bank vom Shut Down betroffen sind und deshalb kein Gehalt bekommen haben, können kostenlos im Restaurant von Jon Bon Jovi essen. Eine Stiftung kommt für die Kosten auf.

Angestellte örtlicher Behörden und ihre Familien können während des Regierunsstillstands in den USA im Restaurant des Rockmusikers Jon Bon Jovi kostenlos essen. Die JBJ Soul Kitchen in der Stadt Red Bank im US-Staat New Jersey werde am Montag zwischen 12 und 14 Uhr für vom Shutdown betroffene Staatsbedienstete Mahlzeiten umsonst ausgeben, teilte das Restaurant auf seiner Facebook-Seite mit.

Das im Jahr 2011 von Jon Bon Jovi eröffnete Restaurant basiert eigentlich auf dem Prinzip: Jeder bezahlt so viel für seine Mahlzeit, wie er kann. Die kostenlosen Mahlzeiten seien das Ergebnis einer Zusammenarbeit des Restaurants mit der Stiftung des Gouverneurs von New Jersey, Phil Murphy.

Von dpa/RND