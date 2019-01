Stierkampf mit 1350 Bullen: zwei Tote und 41 Verletzte

Weltrekord mit Todesfolge: Im südindischen Tamil Nadu starben zwei Zuschauer beim weltgrößten Stierkampf. 500 Männer traten gegen insgesamt 1350 Bullen an, zwölf Kämpfer und 28 Zuschauer wurden zudem verletzt.

Bei einem riesigen Stierkampf in Indien sind zwei Menschen ums Leben gekommen und mehr als 40 verletzt worden. Bei der traditionellen Veranstaltung in einer Arena im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu versuchten gut 500 Männer am Sonntag, nacheinander mehr als 1350 Bullen zu Boden zu ringen – die Zahl der Tiere sei ein Weltrekord, berichteten indische Medien.

Die beiden Toten seien Zuschauer gewesen, die von Stieren angegriffen worden waren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter den Verletzten waren demnach neben weiteren Zuschauern auch zwölf Teilnehmer.

Regierung kippt gerichtliches Verbot

In Tamil Nadu finden die Jallikattu (Stierbändigung) genannten Wettkämpfe jedes Jahr um das Erntefest Pongal im Januar statt. Den besten Bändigern winken Geld und Goldmünzen. Dabei sterben immer wieder Menschen wie auch Tiere. Die Bullen werden zudem mit Alkohol und scharfen Gewürzen gereizt.

Indiens Oberster Gerichtshof hatte die Praxis im Jahr 2014 auf Antrag von Tierschützern verboten. Vor zwei Jahren hatte die Regierung des Bundesstaates die Tradition nach Protesten Tausender Menschen aber wiedereingeführt.

