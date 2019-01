Katie Price setzt sich gegen Internet-Mobbing ein

Ex-Model Katie Price hat in Großbritannien eine Petition gegen Internet-Mobbing gestartet – und damit etwas im britischen Parlament bewirkt: Das britische Parlament hat nun eine Untersuchung zum Internet-Mobbing in Auftrag gegeben und will etwas an der Gesetzeslage ändern.

Auf Initiative von Ex-Model Katie Price (40) will das britische Parlament härter gegen Internet-Mobbing vorgehen. „Soziale Medien sind voller fürchterlicher, abwertender und entmenschlichender Kommentare über Menschen mit Behinderungen“, sagte die Abgeordnete Helen Jones britischen Medienberichten vom Dienstag zufolge.

Die derzeitige Gesetzeslage zum Internet-Mobbing reiche nicht aus, um Täter zu stoppen. Das britische Parlament hatte die Untersuchung zum Internet-Mobbing in Auftrag gegeben, nachdem eine Petition des Reality-TV-Stars Price bis 2017 mehr als 220.000 Unterschriften erhalten hatte.

Katie Price hat Erfolg mit Petition gegen Internet-Mobbing

Darin hatte die fünffache Mutter gefordert, Internet-Mobbing zu einer Straftat zu erklären und eine Kartei für Täter anzulegen. Ihr ältester Sohn Harvey, der Autist ist und zudem einen schweren Chromosomen-Defekt hat, war laut Price immer wieder Opfer von Anfeindungen geworden.

