Ältere Dame verschenkt ihr Haus in Kanada – wenn man ihr einen Brief schreibt

Eine ältere Dame aus Kanada muss wegen einer Rückenverletzung aus ihrem Haus ausziehen. Als sie es nicht für ihren Wunschpreis verkaufen kann, entschließt sie sich zu einer ungewöhnlichen Aktion.

Einer älteren Dame einen netten Brief schicken und anschließend Besitzer eines Hauses sein – was klingt wie im Märchen, ist eine echte Aktion, die gerade in Kanada für Furore sorgt.

Die Geschichte dahinter: Alla Wagner aus Millarville (Alberta, Kanada) muss nach einer Rückenverletzung aus ihrem 400 Quadratmeter großen Haus ausziehen, weil sie die Treppen nicht mehr steigen kann. Doch für den von ihr geforderten Preis von 1,7 Millionen Dollar (rund 1,5 Millionen Euro) findet sie keinen Abnehmer. Da entschließt sie sich zu einer ungewöhnlichen Aktion.

Dame wirbt auf Facebook für ihre Aktion

Auf der Facebook-Seite „Write a letter win a house“ erklärt sie ihre Idee persönlich in einem Video. Interessenten sollen ihr in einem kurzen Brief (maximal 350 Worte) erzählen, wie das Haus ihr Leben verändern würde. Sie sagt in einem Video auf der Facebook-Seite: „Es muss nicht unbedingt eine traurige Geschichte sein. Ich will, dass es jemand bekommt, der das Haus genießen wird. Es ist ein tolles Haus mit unglaublichen Nachbarn.“

Das sind die Bedingungen für die Aktion

Es gibt allerdings noch ein paar Bedingungen. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und aus jedem Haushalt darf sich nur eine Person bewerben. Eine Jury prüft 500 ausgewählte Briefe. Und einen kleinen Haken gibt es auch noch: Jeder Teilnehmer soll außerdem 25 Dollar (rund 22 Euro) zahlen.

Bei einer Mindestteilnehmerzahl von 68.000 hofft Wagner dadurch, dass sie ihren ursprünglichen Verkaufspreis erzielt. Sollten nicht 68.000 Leute mitmachen, bekommt niemand das Haus. Ist am Ende vielleicht alles nur ein Gag? Auflösen muss sie es wohl zumindest am 5. April 2019 – bis dahin läuft die Aktion offiziell.

Von RND