Schlagstock-Attacke auf VHS-Schüler: Vier Festnahmen

Elf Schüler büffeln in einem VHS-Kurs. Plötzlich stürmt eine Gruppe herein und prügelt auf einen Kursteilnehmer brutal ein. Am Tag danach kann die Polizei dank der Zeugenaussagen Festnahmen vorweisen.

Nach einer Prügelattacke auf einen 17-Jährigen mit Schlagstock und Stange während eines VHS-Kurses im niederrheinschen Goch hat die Polizei vier Tatverdächtige festgenommen. Dabei handele es sich um drei junge Männer im Alter von 19, 21 und 22 Jahren und eine 17-jährige Jugendliche, teilte die Polizei Kleve am Donnerstag mit. Zum Motiv machte die Polizei zunächst noch keine Angaben.

Die drei jungen Männer sollen in den Kurs geplatzt und gezielt auf den Jugendlichen losgegangen sein. Mit Schlagstöcken hätten die Deutschen auf den Jugendlichen eingeschlagen. Auch als er fliehen wollte und dabei zu Boden stürzte, habe die Gruppe nicht von ihm abgelassen. Einer der Täter habe den 17-Jährigen mit einer Softairpistole am Rücken verletzt.

Opfer konnte Krankenhaus wieder verlassen

Das Opfer konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Laut Polizei stellte es nach dem Angriff fest, dass aus seiner Jacke Geld und Handy entwendet worden waren.

Die anderen Kursteilnehmer und ein pensionierter Lehrer hätten aus Angst vor der Pistole nicht eingegriffen. Einige der Schüler wollen drei der vier Täter erkannt haben. Sie brachten die Ermittler auf die Spur der festgenommenen Tatverdächtigen, sagte der Polizeisprecher.

Von RND/dpa