Schnee in Paris: Einwohner fahren Ski an Sacré-Cœur

Lust auf ’ne kleine Abfahrt an der Sacré-Cœur? Oder ’ne Runde Ski-Langlauf am Eiffelturm? Ja, das ging in Paris in dieser Woche tatsächlich – weil es in der französischen Hauptstadt so viel geschneit hat.

