26-Jährige tot in eigener Wohnung gefunden

Nach Hinweisen auf eine hilflose Person haben Rettungskräfte eine Frau in ihrer Wohnung in Stralsund aufgesucht. Doch die 26-Jährige konnte nur noch tot aufgefunden werden.

Die Polizei und Rettungskräfte in Stralsund haben am Montagnachmittag eine Frau tot in ihrer Wohnung in Stralsund gefunden. Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, kam es zu dem Einsatz, weil die Polizei Hinweise auf eine hilflose Person erhalten hatte.

26-Jährige war tot, als Stralsunder Polizei in Wohnung ankam

Die Einsatzkräfte konnten nach dem Öffnen der Wohnung nur noch den Tod der 26-Jährigen feststellen. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft ist die Todesursache unklar. Das Auffinden ließ offenbar zunächst weder Hinweise auf einen Unfall noch auf Eigen- oder Fremdverschulden zu.

Führt Obduktion zu neuen Erkenntnissen?

Die Kriminalpolizei leitete ein Todesermittlungsverfahren ein. Zu weiteren Erkenntnissen will sich die Polizei nach der Obduktion äußern. Mit dem Ergebnis wird in der nächsten Woche gerechnet.

Von Jörg Mattern