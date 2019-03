Operation „Dumbo“: Sechs Baby-Elefanten aus Schlammgrube gerettet

Sechs Baby-Elefanten versuchen über Stunden verzweifelt, aus einer Schlammgrube zu kommen. Dann läuft die Rettungsaktion „Dumbo“ an – hier zu sehen im Video.

Rettungsaktion für einen „Dumbo“ und seine Freunde: In einem Nationalpark in Thailand haben sechs Baby-Elefanten nur mit menschlicher Hilfe aus einer Schlammgrube herausgefunden. Über Stunden hinweg waren die Tiere am Mittwoch und Donnerstag gefangen, fanden keinen Ausweg aus der rutschigen Grube. Mitarbeiter des Nationalparks Thap Lan im Nordosten des Landes schaufelten schließlich einen Pfad aus dem tiefen Loch heraus. Ein Video der Naturschutzbehörden zeigte, wie die Elefanten hintereinander aus der Grube herauskletterten. Wie sie hineingelangten, war unklar.

Der Chef des Nationalparks Thap Lan, Prawatsart Chantep, sagte, Ranger hätten die Tiere am Mittwochnachmittag entdeckt. Es gebe Anzeichen dafür, dass eine Elefantenherde, die vermutlich zu den Jungtieren gehört, in dem Gebiet umherziehe.

Die Elefanten-Rettung im Video:

Von RND/AP