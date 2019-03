Gymnasium in Bad Segeberg wegen Masern evakuiert und geschlossen

Wegen Ausbruchs von Masern hat das Gesundheitsamt ein Gymnasium in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein evakuiert und geschlossen. Auch an einer weiteren Schule ist ein Schüler an Masern erkrankt.

Nach der Infektion eines Schüler mit dem hochansteckenden Masern-Virus ist ein Gymnasium in Bad Segeberg (Schleswig-Holstein) am Freitagvormittag evakuiert und geschlossen worden. Das bestätigte Sabrina Müller, Sprecherin der Kreisverwaltung, den „Lübecker Nachrichten“.

Wie die Dahlmannschule auf ihrer Homepage mitteilte, dürfen in den nächsten Tagen nur Personen, die einen ausreichenden Masern-Impfschutz nachweisen können, in die Schule kommen. Diese Anordnung gelte zunächst bis Mittwoch.

Am Freitag meldet der Kreis einen weiteren Fall: Auch ein Schüler der Bad Segeberger Theodor-Storm-Grundschule soll sich mit Masern infiziert haben, berichten die „Lübecker Nachrichten“.

Von RND