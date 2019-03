Cholera-Fälle in Mosambik haben sich fast verdoppelt

Die schwere Durchfallerkrankung Cholera breitet sich in Mosambik rasant aus. Nachdem das Land durch den Zyklon „Idai“ verwüstet und unter Wasser gesetzt wurde, haben sich die Krankheitsfälle von Donnerstag auf Samstag fast verdoppelt.

Die Zahl der Cholera-Erkrankungen in Mosambik hat sich seit Donnerstag von 139 auf nun 271 bestätigte Fälle fast verdoppelt. Das sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Mosambik am Samstag.

Die schwere Durchfallerkrankung breitet sich aus, nachdem der Zyklon „Idai“ vor gut zwei Wochen Teile des Landes verwüstet und mit schweren Regenfällen weite Landstriche unter Wasser gesetzt hatte.

WHO hat bereits 900.000 Dosen Cholera-Impfstoff nach Mosambik geliefert

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat bereits 900.000 Dosen eines Cholera-Impfstoffs nach Mosambik geliefert und hilft beim Aufbau von Behandlungszentren mit. Cholera wird von dem Bakterium Vibrio cholerae verursacht, die Infektion erfolgt meist über verunreinigtes Trinkwasser. Unbehandelt kann die Erkrankung tödlich enden.

Die offizielle Zahl der Toten sei derweil auf 501 gestiegen, sagte Augusta Maita vom National Institute for Disaster Management in Mosambik einem lokalen Radiosender. Viele Menschen würden noch vermisst, weshalb die Zahl der Opfer weiter steigen dürfte.

Von RND/dpa