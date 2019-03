Unfälle zum Start der Motorrad-Saison: Sechs Tote und mehr als 20 Verletzte

Das frühlingshafte Wetter am Wochenende nutzten viele Motorradfahrer für erste Spritztouren in der Sonne. Doch einige Fahrten endeten tödlich.

Am Wochenende stieg das Thermometer bis zu 24 Grad. Dieses frühlingshafte Wetter nutzten viele Motorradfahrer für die ersten Touren. Leider kam es dabei deutschlandweit zu zahlreichen Unfällen mit Toten und Schwerverletzten. Auszüge aus der traurigen Bilanz: Am Sonnabendmittag kam es auf der Landesstraße 3217 im Bereich Ahnatal bei Kassel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Motorrad.

Der 42-jährige Biker stieß mit einem Traktor zusammen, der eine Landstraße überqueren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Ebenfalls mit einem Traktor kollidierte ein 57-jähriger Motorradfahrer, der auf der B 276 in Richtung Schotten bei Fulda unterwegs war. Der Zweiradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Linksabbiegerin übersieht Motorradfahrer

In Kirchhain bei Gießen übersah eine Linksabbiegerin (39) kurz nach Ortsausfahrt offensichtlich einen Motorradfahrer (58), der ihr entgegenkam. Der Biker versuchte noch, den Zusammenstoß durch eine Vollbremsung zu verhindern, kam zu Fall und rutschte mit seinem Krad unter den PKW. Hierbei zog er sich schwerste Verletzungen zu und verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Landkreis Passau stieß ein Motorradfahrer (55) mit einem Auto zusammen, als er bei Eging am See zu einer Tankstelle abbiegen wollte. Der Mann starb noch am Unfallort. Bei Heßdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt kam ein ebenfalls 55 Jahre alter Motorradfahrer von der Straße ab und verletzte sich lebensgefährlich, als er gegen eine Leitplanke stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Lüchow gestorben. Nach ersten Erkenntnissen, sei der 21 Jahre alte Mann zu schnell durch eine enge Kurve gefahren und von der Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Anschließend prallte er gegen ein Verkehrsschild. Bei dem Unfall verletzte er sich so stark am Oberkörper, dass er noch am Unfallort starb.

Ein Schwerverletzter bei Hannover

Am Samstagvormittag ist ein Autofahrer (75) mit einem Motorradfahrer (55) auf der Landesstraße (L) 422 bei Hannover zusammengestoßen. Der Biker ist dabei schwer verletzt worden.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer fuhr aus einem Waldweg zwischen Sulzbach und Berwinkel auf die B14 in Richtung Sulzbach nach links ein. Hierbei übersah er einen aus Richtung Sulzbach kommenden ebenfalls 19-jährigen Biker. Dieser versuchte nach links auszuweichen, touchierte jedoch noch das andere Fahrzeug und rutschte mitsamt seiner Maschine in den Graben. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in eine Klinik verbracht.

Motorradfahrer in Lebensgefahr

Am Sonnabend kam es auf der Kreisstraße 1 zwischen „Hilster Mühle“ und Schweix zu einem Motorradunfall. Ein 54-Jährige befuhr mit einem 28-jährigen und 48-jährigen Bekannten, mit jeweils einem Motorrad, hintereinander die K1 in Richtung Schweix. In einer Linkskurve verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Beim Sturz wurde der Fahrer über die Fahrbahn geschleudert. Durch einen Aufprall an der Leitplanke zog er sich Frakturen beider Unterschenkel zu.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonnabend auf der L106 zwischen Bleichheim und Streitberg bei Freiburg. Hierbei geriet das unfallverursachende Motorrad in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden 59-jährigen Motorradfahrer. Beide Kradfahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beim Unfallverursacher bestand zunächst Lebensgefahr.

Schwer verletzte Biker in NRW und Baden-Württemberg

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer auf der Stuttgarter Straße in Freudenstadt zugezogen. Der Biker war auf der Ringstraße unterwegs und bog nach links ab. Wegen eines vorausfahrenden Fahrzeuges musste der Motorradfahrer abbremsen und kam hierbei zu Fall. Er verletzte sich schwer.

Am Sonntag fuhr ein Motorradfahrer (70) mit seinem Motorrad von Millingen bei Kleve nach Bienen. In einer Linkskurve geriet er auf den rechts der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen, kollidierte mit dem Betonsockel eines Verkehrszeichens und kam schließlich zu Fall. Der 70-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

