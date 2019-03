Neues Foto aufgetaucht: Hat Michael Wendler etwa zwei Freundinnen gleichzeitig?

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Schlagersänger Michael Wendler nichts von seiner Freundin Laura postet. Doch jetzt gibt es da noch eine zweite Frau: Janine Pink aus Sachsen.

Was ist da denn los? In den letzten Monaten verging kaum ein Tag, an dem Schlagersänger Michael Wendler (46) nicht von seiner jungen Freundin Laura Müller (18) geschwärmt hat. Und jetzt das! Auf Instagram ist ein Foto mit dem Wendler und einer attraktiven Brünetten aufgetaucht – und zwar mit „Realitysoap“-Liebling Janine Pink (bekannt aus „Köln 50667“ und „Leben.Lieben.Leipzig“, 30).

Auf dem Instagram-Account von Janine Pink sieht man ein gemeinsames Foto. Allerdings scheint es sich dabei um eine Montage zu handeln. Was steckt also hinter diesem Foto? „Dieses Montagefoto hat mir ein Fan geschickt, der meine Schwäche für den Wendler kennt. Eigentlich wollte ich mit ihm ja nach Amerika durchbrennen, bevor er sich dieses junge Küken geschnappt hat“, sagt Janine Pink dem RedaktionsNetzwerk Deutschland und lacht. Schon seit Tagen postet die gebürtige Leipzigerin, die letztes Jahr zur „Sexiest Sächsin“ gewählt wurde, in ihren Instagram-Storys Liebesbekundungen für den Wendler und verlinkt ihn jedes Mal. Doch: „Bisher hat sich der Micha leider noch nicht bei mir gemeldet. Ich fürchte ja, dass ich ihm mit meinen 30 Jahren zu alt bin“, erklärt Janine.

Dabei gibt es sogar schon einen Song von Michael Wendler, der „Janine“ heißt. Kleiner Textauszug gefällig? „Janine, dich vergess ich nie/ Nicht in hunderttausend Jahren. Und selbst mit silbergrauen Haaren/ Janine dich vergess ich nie/ Und wenn ich ehrlich bin/ Ich wüsste auch nicht wie.“ Allerdings ist dieser Song bereits vier Jahre alt. Sehr wahrscheinlich, dass mit Janine eine andere Frau gemeint ist als die verknallte Sächsin. Aber so schnell will Janine Pink nicht aufgeben: „Sogar meine Mutter glaubt mittlerweile, dass ich was mit dem Wendler habe. Aber man wird ja wohl noch träumen dürfen…“

Lesen Sie mehr:

Ziehen Michael Wendler und seine Freundin Laura (18) ins „Sommerhaus der Stars“?

Von Thomas Kielhorn/RND