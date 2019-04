Tierquäler zünden Tauben an: Jetzt ermittelt die Polizei

In Mainz haben Unbekannte zwei Tauben angezündet, der Fall sorgte bundesweit für Schlagzeilen. Jetzt ermittelt die Polizei – und sucht nach Videoaufnahmen.

Tierquäler haben in Mainz mehrere Tauben angezündet und verletzt. Drei Vögel seien mit ähnlichen Brandverletzungen beim Mainzer Tierheim abgegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Das Kommissariat für Tierdelikte habe die Ermittlungen übernommen. Zur Zeit prüfe man, ob es Videoaufnahmen der Tat am Mainzer Bahnhof gebe. Unbekannte hatten die Tiere dort vor rund anderthalb Wochen angezündet.

Beim Tierheim wurden zunächst zwei Tauben abgegeben, rund eine Woche später dann eine dritte. Polizei und Tierheim gehen davon aus, dass sie zum gleichen Zeitpunkt angezündet wurden. Das Tierheim setzte eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise zu dem oder den Tätern aus. Es droht eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre Haft.

