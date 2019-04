Beleidigt und bespuckt: Video zeigt rassistischen Angriff in Wien

In Wien beschimpft eine Passantin eine junge Frau – offenbar, weil sie ein Kopftuch trug. Mit diesem erschreckenden Video will eine Bloggerin auf alltäglichen Rassismus aufmerksam machen.

„Sie haben kein Recht, mich so anzuschreien“, ruft die junge Frau in dem Video, das die Bloggerin Asma Aiad bei Facebook hochgeladen hat. Es zeigt, wie diese junge Frau – laut Aiad trug sie ein Kopftuch – in Wien an einer Straßenbahnhaltestelle von einer Frau beschimpft wird. „Verschwinde aus meinem Land“, wirft ihr die Passantin an den Kopf. Als die junge Frau die Kamera einschaltet, sind offenbar bereits einige Beschimpfungen gefallen.

Das Video stammt laut Aiad, die sich gegen Alltagsrassismus einsetzt, von einer Freundin, die anonym bleiben möchte. Auch ist zu sehen, wie ein junger Mann einschreitet und die pöbelnde Frau zurechtweist. Die Beschimpfungen werden immer wilder, doch die junge Frau bleibt ruhig – und wehrt sich. „Bitte gehen Sie weg“, fordert sie die Passantin auf. Schließlich wird sie angespuckt. Inzwischen haben sich mehrere Umstehende eingeschaltet und die Angreiferin zum Weggehen aufgefordert.

„Rassismus steht auf dem Tagesprogramm“

Provoziert habe die Passantin laut Asma Aiad lediglich die Tatsache, dass die junge Frau ein Kopftuch trage. „Antimuslimischer Rassismus steht auf dem Tagesprogramm“, schreibt die Aktivistin dazu. Doch zeige das Video auch, dass Zivilcourage in solchen Situationen helfe. Mit ihrem Eingreifen hätten die Umstehenden ihrer Freundin Hoffnung gemacht – sie haben sie getröstet und Taschentücher gereicht.

In den Kommentaren berichten viele Nutzer von ähnlichen Erfahrungen, von Beschimpfungen, und auch dass sie ebenfalls von der Passantin in der Straßenbahn angegriffen worden seien, weil sie rumänisch gesprochen hätten.

Einen Tag später hat Aiad eine Crowdfunding-Kampagne ins Leben gerufen: Durch die Aktion „Empower Women against Racism“ sollen Seminare und Workshops organisiert und finanziert werden. Der Freundin gehe es in der Zwischenzeit schon besser.

Von dpa/RND