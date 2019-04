44 Jahre alter Mordfall: Polizei gräbt nach 1975 verschwundener Jugendlicher

Ein 44 Jahre alter Mordfall lässt die niederländische Polizei nicht los. Die will nun in einem Waldstück nahe der deutsch-niederländischen Grenze graben – wegen eines neuen Hinweises.

Knapp 44 Jahre nach dem Verschwinden einer Jugendlichen in Roermond direkt an der deutsch-niederländischen Grenze hat die Polizei eine große Suchaktion nach der damals 17-Jährigen gestartet. In Beesel bei Roermond liege die Leiche von Marjo möglicherweise in einem Waldstück begraben, teilte die Polizei am Montag mit.

Neben Bodenanalysen seien auch Grabungsarbeiten geplant. Die Ermittler stuften den nicht näher präzisierten neuen Hinweis als derart ernsthaft ein, dass er zu einem Durchbruch in dem Vermisstenfall führen könne. Unklar sei, wie lange die Suche dauert.

Schon das Fundament einer Straße wurde wieder aufgebaggert – ohne Erfolg

Die aus einem Dorf in der Umgebung stammende Jugendliche war nach dem Besuch einer Kirmes in Sittard 1975 verschwunden. Weil sie den letzten Bus verpasst hatte, hatte sie sich ein Moped ausgeliehen, das später in einem Straßengraben gefunden wurde. Kleidungsstücke und der Mofa-Helm wurden 70 Kilometer weiter nördlich entdeckt.

Auch wenn ein möglicher Mord nach niederländischem Recht verjährt ist, wollen die Fahnder den Fall mit Blick auf die Angehörigen auf jeden Fall klären. Vor Jahren bereits war das Fundament einer Bundesstraße aufgebaggert worden, die am Tag nach dem Verschwinden von Marjo frisch asphaltiert worden war – ohne Ergebnis.

Von dpa/RND