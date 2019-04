Senioren-Starbucks in Mexiko läuft so gut, dass zweite Filiale eröffnet werden soll

In einer mexikanischen Starbucks-Filiale arbeiten ausschließlich Senioren. Die Arbeit macht ihnen Spaß, sie sind aber auch darauf angewiesen: Denn Millionen Mexikaner bekommen keine Rente. Das Starbucks-Pilotprojekt soll nun ausgeweitet werden.

Etwas ist anders. Man merkt es bereits beim Öffnen der Tür. „Hallo, wie geht es dir heute?“ Marta Rodríguez empfängt den Gast wie einen Freund. Alles wirkt bekannt in diesem Café – die Farben, die Produkte, die Schürzen mit dem Logo. Nur die Mitarbeiter sind weniger hip als gewöhnlich, dafür umso freundlicher. Und sie haben graue Schöpfe und Schläfen anstatt cooler Haarschnitte.

Miguel Martínez nimmt die Bestellung entgegen. Er wiederholt gewissenhaft: „Cappuccino, mittelgroß, normale Milch.“ Er kassiert, dann hantiert er routiniert an der Espressomaschine. „Cappuccino ist einfach“, sagt Martínez, „aber einige Produkte kann ich mir nur schwer merken.“ Martínez ist 61 Jahre alt und hat früher englische Literatur ins Spanische übersetzt. Nun arbeitet er bei der Kaffeehauskette Starbucks in Mexiko-Stadt als Barista. Er macht die Arbeit gern, aber er braucht sie auch. Martínez bekommt wie Millionen andere Mexikaner keine Rente.

Martínez verkauft bei Starbucks Getränke, die es noch nicht gab als er seinen ersten Kaffee trank

In seinem neuen Job bereitet der Mann mit den silbergrauen Stoppeln und der großen Brille Getränke zu, die es noch nicht gab, als er vor mehr als einem halben Jahrhundert seine erste Tasse Kaffee trank. Allein 50 verschiedene Kaffees, Frappuccinos, Tees und andere Getränke stehen auf der Karte. Da wirkt ein halbes Jahr Barista-Ausbildung fast zu kurz.

Die Servicekräfte an diesem Nachmittag – neben Martínez noch Marta Rodríguez, Gerardo Flores und zwei Kollegen – sind alle um die oder deutlich über 60 Jahre alt. Starbucks probiert sich in der Hauptstadt seit September an einem Pilotprojekt für Lateinamerika: einer Filiale, die ausschließlich von Senioren betrieben wird. Starbucks kooperiert mit der mexikanischen Bundesbehörde für Senioren. Ziel ist es, ältere Menschen wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.

Senioren-Starbucks: Es geht nicht um den Umsatz

„Es geht uns bei den Seniorencafés nicht so sehr um den Umsatz, sondern darum, von der Lebenserfahrung und Motivation unserer Mitarbeiter zu profitieren“, sagt Diana González, stellvertretende Leiterin der Personalabteilung von Starbucks México. Was die Mitarbeiter verdienen, wollen weder sie noch die Senioren im Café preisgeben. Wenn man auf dem Suchportal Indeed recherchiert, werden in Mexiko Baristajobs bei Starbucks von vier bis sechs Stunden täglich mit rund 4500 Pesos monatlich (205 Euro) vergütet. Der Verdienst ist für mexikanische Verhältnisse gut. Der landesweite Mindestlohn liegt bei umgerechnet 142 Euro monatlich.

Für Menschen wie Martínez ist der Verdienst überlebenswichtig. Eine flächendeckende Rentenversicherungspflicht gibt es in Mexiko nicht. 57 Prozent der Mexikaner arbeiten im informellen Sektor, als Straßenverkäufer, Parkplatzeinweiser oder schlicht ohne Arbeitsvertrag. Ab 64 Jahren steigt der Prozentsatz auf 68 Prozent. Viele Menschen sind darauf angewiesen, bis ins hohe Alter zu arbeiten.

Senioren freuen sich über neue Aufgaben in der Starbucks-Filiale

Das gilt auch für Martínez. „Ich war mein ganzes Leben freiberuflich tätig und konnte kein Geld in die Altersversorgung stecken“, sagt er. Der neue Job ist für ihn aber auch Abwechslung. „Meine Arbeit als Übersetzer war schon sehr einsam. Da tut es jetzt richtig gut, unter Menschen zu sein.“ Ähnlich denkt Flores: „Dieser Job hat meinem Leben eine Wendung gegeben“, sagt der 64-Jährige: „Es ist schön, wieder eine Aufgabe zu haben.“

Auf der Terrasse des Cafés sitzt Sergio Galán. „Ich finde gut, dass die älteren Menschen Chancen zum Arbeiten bekommen. Man merkt ihnen an, dass sie ihren Job mit großer Hingabe machen“, sagt er. Das Experiment in Mexiko-Stadt läuft offenbar auch für Starbucks zufriedenstellend. Gerade entschied die Kaffeehauskette, in Guadalajara, der zweitgrößten Stadt des Landes, eine weitere Seniorenfiliale zu eröffnen.

Von Klaus Ehringfeld/RND