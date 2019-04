Da staunt die Polizei: Autofahrerin mit Ziege auf dem Schoß gestoppt

Sie hatte keinen Führerschein, das Handy am Ohr – aber was die Polizei im US-Staat New Hampshire richtig ins Staunen brachte war etwas anderes: Die Autofahrerin hatte eine Baby-Ziege auf dem Schoß.

Die Polizei in der Stadt Marlborough teilte mit, eine Streife habe die Frau am Montag, dem 1. April, gestoppt, weil sie während der Fahrt telefoniert habe. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie die Ziege auf dem Schoß der 60-Jährigen sahen. Auf Facebook schrieb die Polizei: „Ich wünschte, das wäre ein weiterer Aprilscherz, abähhr das ist es nicht.“

Die Frau bekam ein Strafmandat wegen Fahrens ohne gültigen Führerschein. Außerdem wurde sie ermahnt, sich am Streuern nicht ablenken zu lassen, sei es durchs Telefonieren oder durch Ziegen auf dem Schoß.

Von RND/AP