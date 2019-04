Mindestens 23 Verletzte bei Hausbrand in New York

Großeinsatz für die New Yorker Feuerwehr: Am Mittwochabend geriet ein Wohnhaus im Stadtteil Brooklyn in Brand. Mindestens 23 Menschen wurden verletzt, darunter viele Feuerwehrleute.

Beim Brand eines Wohnhauses im New Yorker Stadtteil Brooklyn sind am Mittwoch mindestens 23 Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten waren 19 Feuerwehrleute, berichteten die örtlichen Medien. Die Verletzungen wurden als „nicht lebensgefährlich“ eingestuft.

Das Feuer war in der obersten Etage des sechsstöckigen Gebäudes aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen und hatte das Dach zum Einsturz gebracht. Mindestens 200 Feuerwehrleute und Sanitäter waren im Einsatz.

Von RND/dpa