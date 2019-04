Tim Lobinger hat den Kampf gegen den Krebs gewonnen

Ärzte gaben ihm eine Überlebenschance von 30 Prozent: Ganz öffentlich kämpfte der Ex-Stabhochspringer gegen den Krebs. Jetzt kann er wieder in die Zukunft blicken.

Die Diagnose im März 2017 war ein Schock: Leukämie. Die Ärzte sollen ihm damals eine Überlebenschance von nur 30 Prozent gegeben haben. Doch der Ex-Stabhochspringer und Familienvater Tim Lobinger kämpfte ein erstes und ein zweites Mal – und gewann.

Lobinger: „Ich habe einen stabilen gesundheitlichen Zustand“

Nach Chemotherapien, Bestrahlung und einer Stammzellentransplantation schien der ehemalige Leistungssportler bereits geheilt. Doch der Krebs kam Anfang 2018 wieder, berichtet die „Bunte“. Bei Markus Lanz erklärte Lobinger letztes Jahr, der zweite Krebs sei schwerer zu besiegen. Aufgeben war für den 46-Jährigen aber keine Option.

Zurück in den Profisport

Jetzt konnte er in einem Interview mit dem „Bayrischen Rundfunk“ verkünden: „Ich habe einen absolut stabilen gesundheitlichen Zustand.“ Er sei momentan krebszellenfrei. Und er wolle wieder zurück in den Profisport. Nach seiner Karriere als Leichtathlet arbeitete er als Athletiktrainer des Fußballvereins RB Leipzig. Durch seine Geschichte, so glaubt er, könne er nicht nur im Trainingsbetrieb viel vermitteln.

