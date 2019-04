Youtube-Star Bibi beendet Fan-Spekulationen – So heißt ihr Baby

„Wir wollten was Kurzes, was Süßes, was Schönes“: Bianca und Julian Claaßen verraten ihren Fans endlich den Namen ihres Sohnes – und erklären den Grund für die Geheimhaltung.

„Wir wollten den Kleinen beschützen“, erklären die Youtube-Stars Bianca und Julian Claßen den Grund, warum sie den Namen ihres Sohnes, der letztes Jahr im Oktober geboren wurde, jetzt erst öffentlich machen. „Es gab viele Spekulationen wie er heißt“, sagt Julian in dem Video auf dem Youtubekanal BibisBeautyPalace weiter. „Und dann wurde auch wirklich so viel Böses drüber gesagt und da dachten wir, das wollen wir nicht. Da muss jetzt wirklich keiner drüber urteilen.“

Bibi: Die Öffentlichkeit habe nicht nur positive Seiten

Bianca und Julian stehen als erfolgreiche Youtuber – allein das Baby-Namen-Video hat seit der Veröffentlichung am Donnerstagnachmittag bereits über 480.000 Aufrufe (Stand Donnerstagabend) – in der Öffentlichkeit und wissen, dass das nicht nur positive Seiten hat. „Wir als erwachsene Menschen können damit absolut umgehen“, sagt Bibi, die allein auf Instagram über sechs Millionen Follower hat.

Aber ein Kind zu bekommen ist eine Situation, in der man nicht sofort weiß, wie gehe ich damit um, was kommt auf mich zu, sagt die 26-Jährige in dem über zehnminütigem Video weiter. Anfangs wollten die beiden sogar noch nicht mal das Geschlecht ihres Kindes verraten.

Warum verraten Bibi und Julian gerade jetzt den Namen ihres Kindes?

„Der Kleine heißt Lio“, sagt Bibi nach einer etwas längeren Werbepause endlich. Es sei ihnen bewusst geworden, dass die Geheimhaltung ihren Sohn gar nicht schütze, sondern die Spekulationen nur noch größer und das Privatleben unnötig kompliziert mache. Wenn ein Kellner sie im Restaurant nach dem Namen ihres Sohnes gefragt habe, mussten sie sich immer einen ausdenken, erzählen die beiden.

Ihre Fans reagierten positiv auf die neue Botschaft. Bereits über 11.000 Kommentare finden sich unter dem Video.

Von RND / ali