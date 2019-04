DNA-Test beweist: Betrüger (23) gab sich als vermisster Timmothy aus

Im US-Bundesstaat Kentucky ist ein Jugendlicher aufgetaucht, der behauptet, nach jahrelanger Entführung seinen Peinigern entkommen zu sein. Handelt es sich tatsächlich um den vermissten Timmothy? Jetzt brachte ein DNA-Test Klarheit.

Ein junger Mann im US-Bundesstaat Ohio ist nicht der vor fast acht Jahren verschwundene Junge Timmothy Pitzen aus Illinois. Das habe ein DNA-Test gezeigt, teilte FBI-Sprecher Timothy Beam am Donnerstag mit. Ermittler hatten gehofft, den Fall nach Jahren abschließen zu können.

Ein angeblich 14-Jähriger hatte der Polizei in Sharonville bei Cincinnati am Mittwoch gesagt, „eben vor zwei Kidnappern“ mit Bodybuilder-Statur geflohen zu sein. Er gab sich als Timmothy Pitzen aus. Dieser war 2011, kurz nach dem Selbstmord seiner Mutter verschwunden. Timmothy war zu diesem Zeitpunkt sechs Jahre alt; Beamte in Illinois, Wisconsin und Iowa suchten damals nach ihm.

„Wir hoffen, dass wir ihn eines Tages wieder mit seiner Familie zusammen bringen können“

Ein DNA-Test ergab jetzt, dass es sich bei dem jungen Mann um den 23-jährigen Brian Michael Rini handelt. Er soll mehrfach vorbestraft sein. Zur Motivation des 23-Jährigen, sich als Timmothy Pitzen auszugeben, wurden keine Angaben gemacht.

Der verschwundene Timmothy werde nicht vergessen, versicherte Beam. „Wir hoffen, dass wir ihn eines Tages wieder mit seiner Familie zusammen bringen können. Leider ist heute nicht dieser Tag.“

Von RND/AP/seb