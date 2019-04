Er sollte nur aufpassen: Mann schlachtet zahmes Hausschwein seiner Nachbarin

Ein ausgebüxtes Hausschwein verirrt sich in den Garten eines Mannes aus Kalifornien. Was dann passiert, macht die Besitzerin der Sau „Princess“ fassungslos.

Nicht nur Tierfreunde finden das eine absolute Sauerei. Ein Nachbar, der sich bereit erklärt hatte, kurz auf das zahme Hausschwein von Carrie Hogan aufzupassen, schlachtete „Princess“ einfach.

Der Reihe nach: Carrie Hogan hatte die Polizei der Kleinstadt Arcata in Kalifornien alarmiert, weil ihr geliebtes Hausschwein aus dem Garten ihrer Mutter entwischt war. Sie hatte „Princess“ als Ferkel geschenkt bekommen und sie mit der Flasche groß gezogen.

Polizisten fanden das entlaufende Tier nicht weit entfernt auf dem Grundstück eines Mannes. Weil die Beamten Hogan nicht telefonisch erreichen konnten, fragten sie den Mann, ob er auf die 350 Pfund schwere Sau aufpassen könnte, während sie Hogan ausfindig machten. Als die Polizisten eine Stunde später zurückkamen, erlebten sie einen Schock. Arcatas Polizeichef Brian Ahearn: „Der Mann war gerade dabei, das Schwein in seiner Garage zu Wurst zu verarbeiten. Unsere Beamten konnten es nicht fassen.“

Staatsanwaltschaft ermittelt

Hogan ist am Boden zerstört. Der örtlichen Zeitung sagte sie: „Princess war mein ein und alles. Sie war stubenrein und lebte bei mir im Wohnzimmer. Wie hatten grade erst ihren ersten Geburtstag gefeiert. Was für ein Unmensch tut so etwas?“

Die Polizei hat den Fall an die Staatsanwaltschaft von Humboldt County weitergeleitet, die nun entscheidet, ob Anklage gegen den Nachbarn erhoben wird. Ahearn: „Nach unserer Ansicht ist es strafbar, das Tiere eines anderen einfach ungefragt zu schlachten.“

Von RND/sin